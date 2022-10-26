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Esenyurt'ta iş yeri önünde silahlı saldırı anı kamerada

Esenyurt'ta iş yeri önünde silahlı saldırı anı kamerada
Esenyurt'ta iş yeri önünde silahlı saldırı anı kamerada

Esenyurt’ta iş yeri önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Tayfun Erden vurulma anı kamerada.

Esenyurt’ta iş yeri önünde silahlı saldırı anı kamerada - Tıkla İzle

Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde dün akşam 21.00 sıralarında iş yeri önünde bekleyen Tayfun Erden husumetlileri tarafından nedenle silahlı saldırıya uğramıştı. Erden, saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Bugün de Tayfun Erden vurulma anına ilişkin görüntü ortaya çıktı. Görüntüde, silahlı saldırı anı ve kaçışmalar ve Erden'in vurulması görülüyor.

Erdal Can İçelli

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