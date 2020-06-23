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Esenyurt'ta istinat duvarı araçların üzerine devrildi

Esenyurt'ta istinat duvarı araçların üzerine devrildi
Esenyurt'ta istinat duvarı araçların üzerine devrildi

Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından meydana gelen toprak kaymasında istinat duvarı ile bir konteyner park halindeki araçların üzerine devrildi.

Esenyurt’ta istinat duvarı araçların üzerine devrildi - Tıkla İzle

Esenyurt'ta bugün öğle saatlerinden sonra bir anda etkili olmaya başlayan şiddetli yağmur hayatı felç etti.

Yağmur nedeni ile ilçede bulunan bir dere taştı. Taşan sular bir mahallede birçok bodrum katın sular altında kalmasına neden oldu. Şiddetli yağmur konteyner satışının yapıldığı arazide ise toprak kaymasına neden oldu. Kayma ile birlikte istinat duvarı ve bir konteyner park halindeki araçların üzerine devrildi. Olayda herhangi bir yaralanan olmadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, toprak altında kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

Muhammet Emin Arslan

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