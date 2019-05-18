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Esenyurt'ta, jandarma ve zehir tacirleri arasında çatışma

Esenyurt'ta, jandarma ve zehir tacirleri arasında çatışma
Esenyurt'ta, jandarma ve zehir tacirleri arasında çatışma

Esenyurt’ta, İstanbul İl Jandarma ekipleri ve uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen yabancı uyruklu şüpheliler arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Jandarma ekipleri, aracı çarparak durdururken çıkan çatışmada 2 şüpheli yaralandı.

Esenyurt’ta, jandarma ve zehir tacirleri arasında çatışma - Tıkla İzle

Olay, Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma ekipleri sivil ekip aracı ile uyuşturucu satıcısı olduğu ileri sürülen 3 şüphelinin içinde olduğu aracı kovalıyordu. Yaşanan kovalamaca jandarma ekiplerinin şüphelilerin içinde bulunduğu araca çarparak durdurması ile son buldu.

Zanlılar, silahlarına davranarak jandarma ekiplerine ateş edince karşılıklı çatışma çıktı. Çatışma sonucunda 2 şahıs yaralanarak kaçtı. Şüpheliler yaralı halde fazla uzağa gidemezken, ihbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise geniş kapsamlı incelemeye başladı.  

Murat Delice

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