Esenyurt'ta kaçak doğumhane skandalındaki doktorun ifadesi ortaya çıktı

Esenyurt'ta bir apartman dairesinin muayenehane olarak kullanıldığı ihbarını alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği dedektifleri daireyi takibe aldı. Polis, bir süre sonra yaptığı takibin neticesinde baskın düzenlendi. İçeride sözde doktor, Ö.K. ile yardımcısı sözde ebe A.O. gözaltına alındı. Sözde doktorun ve yardımcısının doğum yapan ailelere, “ Bakamıyorsanız, satalım” dediğini de ileri sürüldü.

İfadeleri ortaya çıktı

Şüphelilerden sözde doktor Ö.K.'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Ö.K. emniyetteki ifadesinde suçlamaları ret etti. K. ifadesinde ayrıca içeride sırada bulunan doğum sedyesi sorulduğunda, “Bir arkadaşım emanet bıraktı. Burayı hacamat için açtım” dedi.

Erdal Can İçelli - Murat Delice

