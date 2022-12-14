Esenyurt'ta kamyonet şoförü üst geçit direğine çarptı, kamyonetin tekeri yerinden çıktı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Esenyurt E-5 Karayolu Saadetdere mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 PT 6310 plakalı kamyonet sürücüsü yan yolda gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek üst geçit direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle tekerleklerinden biri yerinden çıkan kamyonet anayola fırladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilirken yaralanan sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti. Kaza sonrası tek şeride düşen yolda yoğunluk yaşandı.

Murat Delice - Mert Yıldırım

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.