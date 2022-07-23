Esenyurt'ta kız alıp verme nedeniyle iki aile arasında silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Örnek Mahallesi 1462 Sokak içerisinde yaşandı. İddiaya göre, ikinci el eşya alım satımı yapan (spotçuluk) iki aile arasında kız alıp verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya aile üyeleri de karışınca ortalık savaş alınan döndü. Taraflar birbirlerine silahla ateş ettiği kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralıyı sağlıkçılar gelene kadar göstermemek için önüne yatak koydular

Olayın yatışması üzerine çevredeki vatandaşlar, yaralının bir tanesinin vatandaşlara göstermemek için önüne yatakla adeta set kurdu. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise sokak içerisinde güvenlik önlemi alırken, olaya karışan tarafların yakalanması için çalışma başlattı.

Erdal Can İçelli