Esenyurt'ta komşular arasında silahlı kavga çıktı: 1 yaralı

Olay, saat 21.30 sıralarında Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde karşılıklı iki binada oturan komşular arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada gruplardan birisi karşı tarafa silah ve sopalarla saldırdı. Açılan ateş sonucu bir kişi bacağından yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, sokak üzerinde bulunan mermi kovanları ve kan izlerini toplayarak incelemek üzere Emniyet'e götürdü. Ekiplerin olayla ilgili çalışma başlattı.

Ensar Kıranlıoğlu - Erdal Can İçelli



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