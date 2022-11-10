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Esenyurt'ta komşular arasında silahlı kavga çıktı: 1 yaralı

Esenyurt'ta komşular arasında silahlı kavga çıktı: 1 yaralı
Esenyurt'ta komşular arasında silahlı kavga çıktı: 1 yaralı

Esenyurt’ta karşılıklı iki binada oturan komşular arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Gruplardan birisi karşı tarafa silah ve sopalarla saldırırken, bir kişi açılan ateş sonucu yaralandı.

Esenyurt’ta komşular arasında silahlı kavga çıktı: 1 yaralı - Tıkla İzle

Olay, saat 21.30 sıralarında Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde karşılıklı iki binada oturan komşular arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada gruplardan birisi karşı tarafa silah ve sopalarla saldırdı. Açılan ateş sonucu bir kişi bacağından yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, sokak üzerinde bulunan mermi kovanları ve kan izlerini toplayarak incelemek üzere Emniyet'e götürdü. Ekiplerin olayla ilgili çalışma başlattı.

Ensar Kıranlıoğlu - Erdal Can İçelli
 

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