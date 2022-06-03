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Esenyurt'ta korkutan çatı yangını

Esenyurt'ta korkutan çatı yangını
Esenyurt'ta korkutan çatı yangını

Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Esenyurt'ta korkutan çatı yangını - Tıkla İzle

Olay, Esenyurt Hürriyet Mahallesi Serçe Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıktı. Çatıda henüz belli olmayan bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ölen ya da yaralanan olmadı.

“Çok şükür ölü, yaralı yoktu”

Yangın hakkında konuşan Zeynep Tekin, “Ben çocuğumu aldım eve geliyordum. Baktım çatı yanıyor polisi ve itfaiyeyi aradım. Çok şükür ölü, yaralı yok” dedi.

Murat Delice - Mert Yıldırım

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