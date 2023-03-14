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Esenyurt'ta korkutan yangın: 6 binanın çatısı alev alev yandı

Esenyurt'ta korkutan yangın: 6 binanın çatısı alev alev yandı
Esenyurt'ta korkutan yangın: 6 binanın çatısı alev alev yandı

Esenyurt'da bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, kısa sürede yan binaların çatısına sıçrayarak büyüdü. 6 bina çatısı hasar görürken, dumandan etkilenen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt’ta korkutan yangın: 6 binanın çatısı alev alev yandı - Tıkla İzle

Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi 1546 Sokak'ta bulunan binanın çatı katında saat 13:30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yan binaların çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bina içerisini dunlar kapladı. Binada bulunan vatandaşları, sokak sakinleri dışarı çıkardı. Dumandan etkilenenler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi.  

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