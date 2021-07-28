İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Esenyurt'ta ‘korona' halayı

Esenyurt'ta ‘korona' halayı
Esenyurt'ta ‘korona' halayı

Koronavirüs vaka sayılarının 20 bin sınırına dayanması ve yeni bir dalga oluşacağı uyarılarına aldırmayan vatandaş Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde asker ve düğün eğlencelerinde sosyal mesafesiz eğlenip, halay çekti. Bir magandanın sokakta havaya ateş etmesi de kameralara yansıdı.

Esenyurt’ta ‘korona’ halayı - Tıkla İzle

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan son güncel tabloya göre Koronavirüs vaka sayıları 20 bin sınırına dayandı. Yeni bir salgın dalgası geleceği uyarılarına rağmen Esenyurt'ta akşam saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi'nde asker eğlencesi ve başka bölgelerde ise yine düğün eğlenceleri vardı. Sokak ortasında geniş halay grupları çeken vatandaşların maskesiz mesafesiz eğlenceleri kameralara yansıdı.

Sokakta havaya ateş maganda kamerada

Bağlarçeşme'de çekildiği belirtilen görüntülerde ise bir magandanın sokak ortasında silahla havaya ateş etmesi de kameralar tarafından kaydedildi.

Murat Delice - Erdal Can İçelli
 

İLGİLİ HABER
Çakarlı araçlarla yolu trafiğe kapatıp halay çektiler Çakarlı araçlarla yolu trafiğe kapatıp halay çektiler
İLGİLİ HABER
İstiklal Caddesinde maske ve mesafe unutuldu, halaylar çekildi İstiklal Caddesi'nde maske ve mesafe unutuldu, halaylar çekildi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.