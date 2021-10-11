Esenyurt'ta laf atma tartışmasında ortalık savaş alanına döndü

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt - Hadımköy yolu üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iş çıkışında laf atma sebebi ile başlayan tartışma, tarafların arkadaşlarının da katılması ile hararetlenerek kavgaya dönüştü.

Sopa ve kalasların havada uçuştuğu olayda iş yerinde maddi hasar oluşurken kavgaya karışan bazı vatandaşlar ise yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalışsa da iş yeri savaş alanına döndü.

Onlarca şahsın birbirine saldırdığı o anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli



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