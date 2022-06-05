Esenyurt'ta lüks bina alev alev yandı

Olay, saat 12 sıralarında Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bulunan 13 katlı lüks binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6'ncı katta bilinmeyen bir nednele yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, binanın dış cephesi alevlerle kaplandı.

Binada yangın nedeniyle 15 kişi mahsur kalırken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbarı değerlendiren itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken binada mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı.

Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken binada ciddi hasar meydana geldi.

“İçerisi tamamen dumanla kaplıydı”

Olay anlarını anlatan Mustafa Besli, "İlk olarak ambulans seslerini duyduk. Sonra rezidansın yandığını gördük. Burada da arkadaşlarımız oturduğu için yardıma geldik hemen. Geldiğimizde dairenin alev alev yandığını gördük. Çok şükür ambulans ve itfaiye zamanında müdahale etti. Şuanda daire kullanılamaz hale geldi ama yaralı veya can kaybı olmadığını öğrendik. Yangın baya büyüktü. Binada yaşayan sakinler çok panik oldu. İçerisi tamamen dumanlarla kaplıydı. İtfaiye ekiplerine yardım etmek için bizde içeriye girdik. Mahsur kalan tüm vatandaşları tahliye ettik" dedi.

Erdal Can İçelli - Hakan Polat

