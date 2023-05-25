Esenyurt'ta mağaza açılışında izdiham

Bağlarçeşme Mahallesi'nde ev eşyalarının satıldığı bir alışveriş merkezinin alışı gerçekleştirildi. Açılışa özel piyasa fiyatının çok altına tencere, sepet, halı gibi ürünlerin satıldığını duyan çoğunluğunu kadınların oluşturduğu vatandaşlar açılış saatinden önce mağaza önünde toplandı. Açılışın başlamasıyla birlikte ucuza ürün almak isteyenler izdihama neden oldu. Yaşanan yoğunluk cadde üstünde trafiğin aksamasına da sebep oldu.

Mağaza önüne gelen yaşlı bir çift ise yoğunluk yüzünden sıraya girmeyeceklerini ifade etti.

Murat Delice - Talha Yiğit - Erdal Can İçelli

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.