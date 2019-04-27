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Esenyurt'ta mahalle sakinleri polis kontrolünde evlerine girmeye başladı

Esenyurt'ta mahalle sakinleri polis kontrolünde evlerine girmeye başladı
Esenyurt'ta mahalle sakinleri polis kontrolünde evlerine girmeye başladı

İstanbul Esenyurt'ta çökme riski nedeniyle boşaltılan apartmanların sakinleri polis kontrolünde evlerine girmeye başladı. Bölgedeki son duruma ilişkin açıklama yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Vatandaşlarımız akşama kadar evlerini kullanabilecekler. Akşam kalıp kalmayacaklarını değerlendirip tekrar bilgilendireceğiz" dedi.

Çatlaklar ve çökme nedeniyle 25 binanın boşaltıldığı Esenyurt'ta ekiplerin çalışmaları devam ederken Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt bölgede yaptığı incelemenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve diğer yetkililerle toplantı yaparak verileri değerlendirdiklerini kaydeden Bozkurt, "Çok acil bir durum yoktur. Dolayısıyla vatandaşlarımız bugün akşama kadar evlerini kullanabilecekler. Biz belediye olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışmalar neticesinde elde edilen sonuçlara göre akşamleyin vatandaşları bilgilendireceğiz. Evlerini kullanıp kullanmayacaklarını bildireceğiz. Vatandaşlar evlerine şu anda gidebiliyorlar.

Üniversitelerden heyetler geliyor derin incelemelerin yapılması için. Onlarla birlikte karar vereceğiz. Tam olarak tespit edilmedi. İnşaat için yapılan kazılardan sonra ufak ufak kaymalar olmuş. Dün daha hızlı bir kayma olmuş. Net olarak şundan kaynaklanıyor demek için elimizde net veriler yok. Arkadaşlar incelemelerini sürdürüyor. Akşama kadar evlerini kullanabilecekler. Akşamleyin kalıp kalmayacaklarını değerlendirip bilgilendireceğiz" dedi.
Başkan Bozkurt'un açıklamalarının ardından çevredeki vatandaşlar polis kontrolünde evlerine girmeye başladı.

Murat Delice 

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