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Esenyurt'ta manav sahibini ‘soğan' ile döven şahıslar yakalandı

Esenyurt'ta manav sahibini ‘soğan' ile döven şahıslar yakalandı
Esenyurt'ta manav sahibini ‘soğan' ile döven şahıslar yakalandı

Esenyurt’ta manavı eline aldıkları soğanla saldırarak darp eden yabancı uyruklu şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Esenyurt’ta manav sahibini ‘soğan’ ile döven şahıslar yakalandı - Tıkla İzle

Geçtiğimiz günlerde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir manavın önüne gelen yabancı uyruklu şahıslar, aralarında anlaşmazlık olduğu öğrenilen manav dükkanı sahibine soğanla saldırarak darp etmişti. Yaşanan olayla ilgili Esenyurt Polis Merkezi Amirliği ekipleri başlattığı çalışma neticesinde şahısların kimliklerini belirledi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde olaya karıştığı tespit edilen yabancı uyruklu Y.A., M.E., B.K., A.A., A.N., M.A.D. ve M.W.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan darp eden iki şahsın daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Erdal Can İçelli

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