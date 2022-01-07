Esenyurt'ta maskesiz minibüs şoförü rahatlığı ile pes dedirtti

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta bir minibüste yaşandı. Aracında onlarca yolcunun bulunduğu minibüs şoförü, rahatlığı ile görenlere pes dedirtti. Maskesiz şekilde onlarca dakika araç süren sürücü, yolculuk sırasına ise hiçbir şey olmamış gibi hem sigara içti hem de arkadaşı ile sohbet etti. Vatandaşların sağlığını hiçe sayan sürücünün o anları ise minibüste bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Hakan Polat - Erdal Can İçelli