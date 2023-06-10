Esenyurt'ta motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Esenyurt Koza Mahallesi'nde direksiyon parkuru olarak kullanılan Esenkent Bahçeşehir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan direksiyon hocası Sefa S., yolun karşı tarafına geçmek isteyen Erdal Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin kontrolünü kaybeden direksiyon hocası arkasında oturan Durmuş Ç. ile birlikte kaldırıma çarparak aracından düştü. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaya Erdal Ç. Ve Durmuş Ç.'ye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılırken Sefa S., olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Erdal Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayı anlatan Mustafa Garip,” Motor kuryeyim, buraya sipariş getirirken gördüm. Burada motor kullanıcısı ve arkasındaki kişi, yolun karşı tarafına geçen bir yayaya çarpmış" dedi.

Şaban Tektaş - Erdal Can İçelli

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