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Esenyurt'ta ortalığı karıştıran iddia

Esenyurt'ta ortalığı karıştıran iddia
Esenyurt'ta ortalığı karıştıran iddia

Esenyurt’ta bir çocuğa tacizde bulunduğu iddiasıyla bakkal dükkanını basan vatandaşlar ortalığı birbirine katıp tacizci olduğu iddia edilen kişiyi linç etmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Esenyurt’ta ortalığı karıştıran iddia - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz hafta sonu Esenyurt'ta yaşandı. Mahallede yaşayan vatandaşlar, bakkal dükkanı işleten yabancı uyruklu A.O.'nun 13 yaşındaki kız çocuğu E.S.K'yı taciz ettiğini iddia ederek dükkanı bastı. Bakkal sahibini sopalarla döven vatandaşlar, şahsı linç etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri taciz şüphelisini gözaltına aldı. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen A.O. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Linç girişimi anı güvenlik kamerasında

Yaşanan linç girişimi anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşların şüpheliyi tekme tokat darp etmesi görülüyor. Görüntülerin devamında ise şüpheliye bir vatandaşın süpürge sapıyla vurması yer alıyor.

Murat Delice

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