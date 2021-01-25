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Esenyurt'ta otelden düşüp ölen kızla ilgili yeni gelişme

Esenyurt'ta otelden düşüp ölen kızla ilgili yeni gelişme
Esenyurt'ta otelden düşüp ölen kızla ilgili yeni gelişme

Esenyurt’ta 17 yaşındaki Zerda Curka’nın otelin 8’nci katından düşerek ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 1 kız, 3 erkek toplam 4 kişi emniyetteki ifadelerinde, Curka’nın koşarak atladığını psikolojik sorunları olduğunu ileri sürdü.

Esenyurt’ta otelden düşüp ölen kızla ilgili yeni gelişme - Tıkla İzle

Esenyurt'ta sabaha karşı 17 yaşındaki genç kızın 11 katlı bir otelin 8'nci katında düşmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Zerda Curka'nın yaşı 18'den küçük olduğu halde otele sahte kimlikle giriş yaptığı iddia edildi. Curka'nın yanında bulunan biri kız kuzeni, 3 erkek toplam 4 kişinin ise emniyetteki ifadeleri devam ediyor.

Kendi atladı iddiası

Şüphelilerin emniyetteki ilk ifadelerinde alkol alıp eğlendikleri ve Curkan'nın bir süre sonra koşarak balkondan atladığını söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler ifadelerinde Curka'nın psikolojik problemleri olduğunu da belirtti.

Murat Delice
 

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