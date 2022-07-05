Esenyurt'ta oto fareleri lüks araçların korkulu rüyası haline geldi

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt'un farklı mahallelerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Osman Okçu'ya ait 60 EY 121 plaka araç, park halindeyken gece saatlerinde bir grup şahıs tarafından çalındı. Bu araç ile hırsızlar, aynı gece birden fazla aracın gösterge panelini çaldı. Her seferinde aynı yöntemi kullanan şahıslar, Okçu'ya ait araç ile lüks araçların yanına geldi. Levye yardımıyla araç camlarını kıran hırsızlar, ortalama 3 dakika sürede ön konsol takımı ve hayalet göstergeleri çaldı. Sabah saatlerinde durumun farkına varan araç sahipleri ise durumu polislere haber verirken, ekipler konuyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Bir gecede birden fazla aracı soyarak yüzbinlerce lira vurgun yapan şahıslar ise arakalarında iz bırakmadan kayıplara karışırken, yaşanan o anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Araçta unuttukları levye için geri döndüler

Aynı gece bir dizi hırsızlık yapan şahıslar, Yeşilkent Mahallesinde girdikleri bir araçta levye unuttu. Olayın ardından hırsızlar kaçarken, bir taksi şoförü durumun farkına vararak polis ekiplerine haber verdi. Taksici, araç başında polis ekiplerinin gelmesini beklemeye başladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekibi, şoföre hırsızların peşinden gideceğini ve başka bir ekibin olay yerine geleceğini belirtti. Bu durum üzerine taksici araç başında beklemeye devam ederken, şahıslar tekrardan olay yerine geldi. Taksiciye aldırmadan soydukları aracın yanına yaklaşan utanmaz hırsızlar, içeride unuttukları levyeyi de alarak tekrardan kaçtı. Yaşanan durum karşısında tedirgin olan taksici ise olay yerinden ayrıldı. Yaşanan o anlar ise yine çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşanan o anları anlatan araç sahibi Vedat Meşe, “Saat 03.30 sıralarında komşum beni aradı ve ‘Aracına hırsızlar girmiş' dedi. Bende apar topar aracımın yanına geldim. Baktığımda cam kırılarak içeriye girilmiş ve ön konsol çalınmış. 50-60 bin TL gibi bir zararım söz konusu. İşin ilginç tarafı ise hırsızlar olayın ardından levyelerini arabada unutmuş. Daha sonra polisler gelmiş ve çevrede araştırma yapmak için ayrılmışlar. O sırada hırsızlar tekrardan gelerek levyeyi alıp kaçmışlar” dedi.

3 dakikada gösterge panelini çaldılar

Bir diğer araç sahibi olan Cihan Doğan ise, “Aracımı sokağa park etmiştim. Gece 03.00 ile 04.00 arasında hırsızlar araçla benim aracımın yanına gelmiş. Geldikleri aracın da çalıntı olduğu söyleniyor. Bizde zaten olayı kamera kayıtlarından gördük. Camı patlatıp dakikalar içerisinde aracın gösterge panelini çalıyorlar. Bizimkinin dışında başka araçları da soymuşlar zaten. 45-50 bin TL kadar bir zararımız var. Şuanda aracı götürüp yaptırmaya çalışacağız” diye konuştu.

Hırsızların kullandığı aracın kendisine ait olduğunu ve gece saatlerinde çalındığını söyleyen Osman Okçu, “Gece 01.00 gibi aracımı park ettim. Sabah geldiğimde ise çalındığını gördüm. Hemen çevredeki kamera kayıtlarına baktım ve 5 şahsın aracımı çaldığını anladım. Bununla da kalmamışlar o hırsızlar başka araçların gösterge paneli ve ön konsolunu çalmışlar. Hırsızların bir an önce bulunmasını istiyorum. Ben o şahısları Allah'a havale ediyorum. Ben çalışıyorum kazanıyorum. Onlarda çalışsın. Para kazanmak kolay değil” ifadelerini kullandı.

Erdal Can İçelli - Hakan Polat - Mert Yıldırım