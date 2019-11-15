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Esenyurt'ta otobüs alev alev yandı

Esenyurt'ta otobüs alev alev yandı
Esenyurt'ta otobüs alev alev yandı

Esenyurt'ta seyir halindeki bir otobüsün motor kısmından bilinmeyen bir sebepten alevler yükseldi. Otobüsün alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Yenikent Mahallesi Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otobüsün motor kısmı bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Yangını fark eden otobüs şoförü aracı hemen durdurdu.

Otobüsten alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otobüse kısa süre içerisinde müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otobüsün iç kısmında büyük hasar meydana geldi.

İçinde herhangi bir kimsenin bulunmadığı otobüste can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Davut Has

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