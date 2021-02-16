Esenyurt'ta park kavgasında sopalar havada uçuştu

Edinilen bilgilere göre olay, 14 Şubat akşamı Pınar Mahallesi'nde bir ekmek fırınının önünde yaşandı. Araçlarını fırının önüne park eden şahıslarla, fırını işleten Turgay Y. ve Güntay Y. isimli kardeşler arasında tartışma çıktı. Park tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme tokat ve sopaların kullanıldığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavgada darp edilen kardeşlerden Turgay Y fırına giderek kasada bulunan ruhsatsız silahını aldı. Turgay Y. havaya ateş ederek karşı tarafı korkutmaya çalıştı. Turgay Y. yaşanan arbede sırasında kasada bulunan 30 bin TL'nin de çalındığını iddia etti.

Büyük korku yaşayan mahalleli polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Güntay ve Turgay Y.'nin ifadelerine başvurdu. Olaya karışan zanlılar da kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

Erdal Can İçelli