İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Esenyurt'ta pazarcılar arasında 'tezgahımı devirdin' kavgası

Esenyurt'ta pazarcılar arasında 'tezgahımı devirdin' kavgası
Esenyurt'ta pazarcılar arasında 'tezgahımı devirdin' kavgası

Esenyurt’ta kapalı pazar alanında pazarcılar arasında ‘tezgahımı devirdin’ kavgası polisin araya girmesiyle son buldu. Kavgada pazarcılar birbirine tahta kasaları fırlatması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta pazarcılar arasında 'tezgahımı devirdin' kavgası - Tıkla İzle

Olay, dün öğlen saatlerinde Akevler Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar alanında meydana geldi. İddia göre, bir pazarcı diğerinin tezgahına araçla çarpınca tezgah devrildi. Pazarcılar arasında ‘tezgahımı devirdin' tartışması yakınlarının da araya girmesiyle kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada pazarcılar tahta kasa ve sopaları da birbirine fırlattı. Kavga sonra 2 kişi darptan dolayı hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polisin gelmesiyle taraflar sakinleştirildi.

Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydedildi.
 

Murat Delice - Erdal Can İçelli

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.