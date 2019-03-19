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Esenyurt'ta pes dedirten olay! Yaşlı adam çocuktan düşen 100 lirayı alıp kaçtı

Esenyurt'ta pes dedirten olay! Yaşlı adam çocuktan düşen 100 lirayı alıp kaçtı
Esenyurt'ta pes dedirten olay! Yaşlı adam çocuktan düşen 100 lirayı alıp kaçtı

Esenyurt'ta bir markete alışveriş için gelen 10 yaşındaki çocuk reyonların arasında gezerken, cebindeki 100 lirasını düşürdü. Tam o sırada arkasında bulunan yaşlı bir adam yavaşça parayı alarak kaçtı. Bu kadarına da pes artık dedirten o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'ta pes dedirten olay - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, markete alışveriş yapmak için gelen 10 yaşındaki bir çocuk reyonları dolaşırken, cebinde bulunan 100 lirayı düşürdü. O sırada çocuğun arkasında olan bir adam parayı gördü. Kimseye söylemeden ayağını kaşır gibi yapan yaşlı adam parayı yerden alarak cebine koyup olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra parasını düşürdüğünü fark eden çocuk panik içinde 100 lirasını aramaya başladı. Bu kadarına pes dedirten o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.  

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