İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Esenyurt'ta pişkin hırsız soyduğu dükkanda yorulunca limonata içti

Esenyurt'ta pişkin hırsız soyduğu dükkanda yorulunca limonata içti
Esenyurt'ta pişkin hırsız soyduğu dükkanda yorulunca limonata içti

Esenyurt’ta bulunan bir börekçiyi bisikletiyle gelerek soymaya çalışan hırsız pişkinliği ile pes dedirtti. Börekçinin cam pervazlarını kırarak içeriye giren hırsız, kasada bulunana para ile telefonu aldı, sonrasında ise kendisine limonata doldurarak keyif yaptı. Pişkin hırsızın o anları ise, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt’ta pişkin hırsız soyduğu dükkanda yorulunca limonata içti - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesinde bulunan bir börekçide yaşandı. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde bisikletiyle börekçinin önüne gelen hırsız, bir süre etrafı kontrol ettikten sonra cam pervazlarını kırarak içeriye girdi. Bir süre içeride dolaşan hırsız kasaya gelerek içerisindeki bir miktar para ile bir cep telefonuna aldı. Tekrardan dükkanın içerisinde dolaşmaya başlayan hırsız bu seferde limonata makinesini görünce kendisine bir bardak limonata doldurarak keyif yapmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika kadar dinlenen ve o arada limonatasını içen hırsız bardağını da bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde dükkanın soyulduğunu fark eden işletme sahibi ise durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken yaşanan o hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

“Hırsız birde pişkin pişkin limonata içip dinleniyor”

Hırsızlık olayının nasıl yaşandığını anlatan Yunus Oğuz, “Olay sabah saat 03.00 sıralarında yaşandı. Güvenlik kameralarından gördüğümüz kadarıyla hırsız bisiklet ile geliyor ve cama yaklaşıyor. Tornavida ile camı bir süre zorlayarak içeriye giriyor. Rahat bir şekilde içeriye giren hırsız kasaya gelerek içerisinden telefon ve bir miktarda para alıyor. Ondan sonra ise pişkin bir şekilde limonatasını alıp içiyor. Bir süre keyif yaptıktan sonraysa bardağı bırakıp kayıplara karışıyor. Artık nasıl bir devre geldiysek hırsızın rahatlığı insanı şok ediyor” diyerek yetkililerden bir an önce hırsızın bulunmasını istedi.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli

İLGİLİ HABER
Hırsızlar, 4 bilezikle servet yapan kadının servetine dadandı Hırsızlar, 4 bilezikle servet yapan kadının servetine dadandı
İLGİLİ HABER
Çekmecede telefonları gören hırsız hangisini çalacağına karar vermede zorlandı Çekmecede telefonları gören hırsız hangisini çalacağına karar vermede zorlandı
İLGİLİ HABER
İstanbul metrosunda intihar ihbarına giden polis hırsızı suçüstü yakaladı İstanbul metrosunda intihar ihbarına giden polis hırsızı suçüstü yakaladı
İLGİLİ HABER
Güvenlik kamerasını fark eden hırsızın yaptığı hareket tebessüm ettirdi Güvenlik kamerasını fark eden hırsızın yaptığı hareket tebessüm ettirdi
İLGİLİ HABER
Arsız tüp hırsızı aynı iş yerine ikinci kez gelince arkasına bakmadan kaçtı Arsız tüp hırsızı aynı iş yerine ikinci kez gelince arkasına bakmadan kaçtı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.