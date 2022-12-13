Esenyurt'ta pişkin tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar kamerada

Olay, 29 Kasım Salı günü Esenyurt'ta bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre iki hırsız, gözlerine kestirdikleri iş yerine gelerek etrafı kolaçan etmeye başladı. Şahıslar, hırsızlık öncesinde güvenlik kameralarını fark edince büyük bir pişkinlik ile kameraya el hareketi yaptı. Daha sonrasında işyerine giren hırsızlar, laptop ve televizyon çalarak kayıplara karıştı. Saatler sonra olay yerine gelen işyeri sahibi, hırsızların işyerine girdiğini fark edince güvenlik kameralarına baktı. Hırsızların güvenlik kamerasına el hareketi yaptığını görünce büyük bir şok yaşayan iş yeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Esenyurt Asayiş Büro ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli

İLGİLİ HABER Hırsız karga şantiyenin anahtarını alıp kaçtı, peşinden koşturdu

İLGİLİ HABER Kamerayı fark eden hırsız yüzünü şeffaf poşetle gizlemeye çalıştı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.