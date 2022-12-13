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Esenyurt'ta pişkin tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar kamerada

Esenyurt'ta pişkin tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar kamerada
Esenyurt'ta pişkin tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar kamerada

Esenyurt’ta iki hırsız, iş yerinden ürün çalmak için girdiği esnada güvenlik kameralarına el hareketi çekerek olay yerini çaldıkları ürünlerle birlikte terk etti. Hırsızların pişkinliği güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, şahıslar polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Esenyurt’ta pişkin tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, 29 Kasım Salı günü Esenyurt'ta bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre iki hırsız, gözlerine kestirdikleri iş yerine gelerek etrafı kolaçan etmeye başladı. Şahıslar, hırsızlık öncesinde güvenlik kameralarını fark edince büyük bir pişkinlik ile kameraya el hareketi yaptı. Daha sonrasında işyerine giren hırsızlar, laptop ve televizyon çalarak kayıplara karıştı. Saatler sonra olay yerine gelen işyeri sahibi, hırsızların işyerine girdiğini fark edince güvenlik kameralarına baktı. Hırsızların güvenlik kamerasına el hareketi yaptığını görünce büyük bir şok yaşayan iş yeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Esenyurt Asayiş Büro ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli

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