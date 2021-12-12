Esenyurt'ta plastik fabrikasında yangın!

Yangın, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. 4 bin 500 metre karelik alan üzerinde faaliyet gösteren plastik fabrikası alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edilirken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ölü veya yaralının olmadığı yangında bir itfaiye eri dumandan zehirlendi. Dumandan etkilenen itfaiye erine sağlık ekipleri ambulansın içinde müdahale ederken durumunun ciddi olmadığı belirtildi. Yangın İtfaiye ekiplerinin 1 saat 15 dakikalık yoğun çalışması sonrası söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken plastik fabrikasında büyük hasar meydana geldi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Abdullah Altunbaş - Ömer Faruk Yıldız

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