İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esenyurt'ta rehin tutulan 6 yabancı uyruklu şahıs kurtarıldı

Esenyurt'ta rehin tutulan 6 yabancı uyruklu şahıs kurtarıldı
Esenyurt'ta rehin tutulan 6 yabancı uyruklu şahıs kurtarıldı

Esenyurt'ta bir evde elleri ve ayakları bağlı şekilde rehin tutulan 1'i çocuk 6 kişi polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken polis diğer işbirlikçileri yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta rehin tutulan 6 yabancı uyruklu şahıs kurtarıldı - Tıkla İzle

Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi 1550 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde rehin tutulan vatandaşlar ihbarı ile harekete geçen polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldiler. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Rehin tutulan şahısların bulunduğu evin kapısını çalan polis ekipleri bir cevap alamadı. Daha sonra koçbaşı ile kapısı kırılarak girilen evde elleri ve ayakları bağlı 1'i çocuk 6 kişi bulundu. Başlarında silahla bekleyen bir yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Olayda başka kişilerin de olabileceğini öngören polis ekipleri çalışma başlattı. Rehineler sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken şüpheli şahıs ise ifadesi alınabilmesi için karakola götürüldü. Olayla ilgili çalışma sürüyor.  

Erdal Can İçelli

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.