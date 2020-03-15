İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esenyurt'ta rezidansa kaçak tütün operasyonu: 6 gözaltı

Esenyurt'ta rezidansa kaçak tütün operasyonu: 6 gözaltı
Esenyurt'ta rezidansa kaçak tütün operasyonu: 6 gözaltı

Esenyurt'ta lüks bir rezidansa kaçak tütün operasyonu düzenleyen polis ekipleri 2 kamyona ele koyarken, 6 kişiyi de gözaltına aldı. Ayrıca, rezidansın depo olarak kullanılan bölümünde piyasa değeri 5 milyon olan kaçak tütün ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri yapılan çalışmalarda, şüpheli şahısların Tekirdağ'da faaliyet gösteren fabrikanın ilaç kaydı ile ürettiği makaronları ihraç yapıyorlarmış gibi gösterip, iç piyasaya hayali ihracat gerçekleştirildiğini tespit etti. Yapılan kapsamlı araştırmalarda iç piyasaya sürülen makaronların dikkat çekmemek için Esenyurt'ta bulunan bir rezidansın otoparkına depo oluşturulduğu ve makaronların piyasaya sevk edildiği tespit edildi.
Bu kapsamda, 14 Mart'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü merkezli, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kamyona ele konulurken, 45 milyon adet boş makaron, 31 bin 800 adet boş ampul, 125 kilogram nargile tütünü, 200 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ele geçirilenlerin piyasa değerinin 5 milyon TL olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şahsı ise arama çalışması devam ediyor. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.