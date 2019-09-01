İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esenyurt'ta riskli binada yangın paniği

Esenyurt'ta riskli binada yangın paniği
Esenyurt'ta riskli binada yangın paniği

Belediye tarafından boşaltılan binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Mahallede yaşanan panik anı ise vatandaşın kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta riskli binada yangın paniği - Tıkla İzle

Yangın, saat 15.00 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesinde 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, duvarlarındaki çatlaklardan dolayı belediye ekipleri tarafından boşaltılan binanın çatısında yangın çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangında ölen veya yaralanan olmadı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde çatıdan yükselen alevlerle birlikte yoğun dumanın yükseldiği görülüyor. Sokakta bulunan vatandaşların panikle kaçışmaları görüntüye böyle yansıdı.

Erdal Can İçelli

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.