Esenyurt'ta sağlık çalışanlarına demir sopalı saldırı

Olay, geçtiğimiz Pazar Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı bir kişinin sağlık sorunu yaşadığı ihbarı üzerine olay yerine ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, polis ekiplerinin gelerek bölgede güvenliği sağlamasını bekledi. Ancak bu sırada madde kullanan şahıslardan biri, ambulanstaki sağlık çalışanlarına “Neden arkadaşımıza yardım etmiyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi. Sağlık çalışanları, polis ekipleri gelmeden müdahale edemeyeceklerini söyleseler de sinirli şahıs elindeki demir sopayla ambulansın sol ön camını vurarak kırdı.

Etrafa saçılan cam parçaları yüzüne ve gözüne gelen sağlık çalışanı Recep Ayhan, yaralandı. Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayhan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çam ve Sakura Hastanesi'ne sevk edildi. Ayhan, tedavisinin ardından dün taburcu oldu.

“Demir sopa ile ambulans camını kırdılar ve cam yüzümü kesti”

Yaşadığı olay hakkında konuşan sağlık çalışanı Recep Ayhan, “112 Komuta Merkezi'ne madde kullanan şahıslar ile ilgili bir vaka geldi. Biz olay yerine gittiğimizde henüz olay yeri güvenliğinin olmadığını gördük. Dolayısıyla yaklaşık yarım saat polis ekiplerini bekledik. Bu süreçte madde kullanan şahıslardan biri ‘Neden müdahale etmiyorsunuz? Neden arkadaşımıza yardım etmiyorsunuz?' diye sordu. Ardından biz de bu durumlarda polis olmadan olay yerine giremediğimizi söyledik. 5 dakika sonra ellerindeki demir sopa ile sürücü koltuğu tarafına gelerek ambulansın camına iki kez vurarak kırdılar. Cam yüzümü kesti ve küçük bir parça da gözüme girdi” dedi.

Olay sonrası ilk müdahale için hastaneye gittiklerini ifade eden Ayhan, “İlk müdahalenin yapılması amacıyla ambulansı çalıştırıp hastaneye gittik. Esenyurt Devlet Hastanesi'nde ilk müdahale ve göz yıkama işlemim yapıldı. Gözümde ciddi bir hasar olma ihtimaline karşı başka bir hastaneye nakledildim. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde geçtim ve bir gece kaldıktan sonra taburcu edildim” diye konuştu.

Erdal Can İçelli - Mert Yıldırım - Hakan Polat



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