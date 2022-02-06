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Esenyurt'ta sanayiden hurda çalan hırsızlar kamerada

Esenyurt'ta sanayiden hurda çalan hırsızlar kamerada
Esenyurt'ta sanayiden hurda çalan hırsızlar kamerada

Esenyurt’ta bir sanayi sitesine gelen 2’si kadın 3 hırsız, dükkanların önündeki varillerde bulunan hurda parçalarını çalarken güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde sakar kadın hırsızın bir zincire takılıp düşme tehlikesi geçirmesi de görüldü.

Esenyurt’ta sanayiden hurda çalan hırsızlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, Sanayi Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Plakasız ticari minibüsle sanayi sitesine gelen 2'si kadın 3 hırsız, dükkanların önündeki varillerde bulunan hurda parçalarını çaldı.

Yaşanan hırsızlık anları işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, iş yeri sahipleri olayla ilgili en az 5-6 bin lira zararlarının olduğunu belirterek şikayetçi olacaklarını söylediler. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sakar kadın hırsızın, iki dükkan arasındaki zincire takılıp düşme tehlikesi geçirmesi de yer aldı.

“Komşularımızla birlikte 5-6 bin TL gibi bir zararımız var”

Dükkanından malzeme çalınan Hakkı Timur, “Sabah saat 08.30 civarında buraya geldik, komşularımız bize iki kadın bir erkeğin dükkana geldiğini söyledi. Önce buraya gelerek etrafı kontrol ediyor, ardından komşu dükkanların eşyalarını çalmaya başlıyorlar. Daha sonra tekrar benim dükkanıma gelerek önce varilin içindekileri, ardından varili alıp götürüyorlar. Komşularımızla birlikte 5-6 bin TL gibi bir zararımız var ve şikayetçi olacağız” dedi.

“Yetkililere şikayette bulunacağız”

Malzemesi çalınan bir başka dükkan sahibi İsmail Gök ise, “Sabah saat 08.30 sıralarında iki kadın ve bir erkek buraya gelerek soygun yapmışlar. Geri dönüşüme yollayacağımız varilleri almışlar. Daha önce buradaki esnaf arkadaşımızın 90-100 bin liralık zararı olmuştu. Yetkililere şikayette bulunacağız” şeklinde konuştu.

Murat Delice - Mert Yıldırım - Hakan Polat
 

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