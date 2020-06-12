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Esenyurt'ta şehre direnen tarihi yapı

Esenyurt'ta şehre direnen tarihi yapı
Esenyurt'ta şehre direnen tarihi yapı

Esenyurt’ta bulunan tarihi yapı bir yandan şehirleşmeye direnirken, bir yandan da definecilere karşı ayakta kalmaya çalışıyor. Yapının bazı kısımlarında açılan çukurların kapatılmadan durduğu görülüyor.

Esenyurt'ta şehre direnen tarihi yapı - Tıkla İzle

Esenyurt'ta E-5 karayoluna yakın bir alanda bulunan tarihi yapı zamana direniyor. Bir yandan şehirleşen mahallenin ortasından kalan tarihi yapı bir yandan da definecilere karşı ayakta kalmaya çalışıyor. Çevresi otopark olarak kullanılan yapının yanında bir çok köpek kulübesi bulunuyor.

Birçok definecinin tarihi yapıda gece vakti kazı yaptığı biliniyor. Yapının çevresinde açılan çukurlar ise kapatılmadan halen duruyor. Duvarlarının ise sadece çok az bir kısmı ayakta kalan yapının korunmaması ise çevreden geçen vatandaşların dikkatini çekiyor. Etrafında birçok alışveriş merkezi bulunan yapı harabe olarak duruyor. Havadan çekilen görüntülerde ise tarihi yapının binaların arasında harabe bir şekilde kaldığı gözler önüne seriliyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Murat Delice - Erdal Can İçelli

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