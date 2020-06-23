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Esenyurt'ta sel sularında arama kurtarma mücadelesi kameraya yansıdı

Esenyurt'ta sel sularında arama kurtarma mücadelesi kameraya yansıdı
Esenyurt'ta sel sularında arama kurtarma mücadelesi kameraya yansıdı

Esenyurt'ta şiddetli yağış sonrası yaşanan sel baskınında adeta can pazarı yaşandı. Vatandaşlar sel sularına dalarak bodrum katlarda mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştı.

Esenyurt'ta sel sularında arama kurtarma mücadelesi kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde şiddetli yağış sonrası sel baskınları yaşandı. Pınar Mahallesi 1272 Sokak'ta bulunan pek çok bodrum katı su bastı. Mahallede yaşayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine su basan evlerde mahsur kalanlar olduğunu bildirdi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışması ve bölgedeki evlerde su tahliyesi başlattı.

Vatandaşların sel sularında arama kurtarma mücadelesi

Öte yandan, vatandaşlar bodrum katların demirlerini kırarak daireleri kontrol etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise sel sularına dalarak bodrum katlarda mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştı. Vatandaşların sel sularında verdiği arama kurtarma mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı.

Erdal Can İçelli

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