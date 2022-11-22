Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler cadde üzerinde bir şahsa henüz bilinmeyen nedenle silahla defalarca ateş etti. Kurşunların hedefi olan şahıs bacağından vurularak yere düştü. Yaralı şahıs, çevredeki vatandaşların yardımıyla yoldan geçen bir yolcu minibüsüne bindirilerek hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler, olayın yaşandığı yere emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Polis, etrafa saçılan boş mermi kovanlarını ve bazı delilleri toplayarak incelemek üzere emniyete götürdü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ensar Kıranlıoğlu - Erdal Can İçelli

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