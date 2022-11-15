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Esenyurt'ta site güvenliğinin gözü önünde gösterge paneli hırsızlığı

Esenyurt'ta site güvenliğinin gözü önünde gösterge paneli hırsızlığı
Esenyurt'ta site güvenliğinin gözü önünde gösterge paneli hırsızlığı

Esenyurt’ta site otoparkına giren hırsızlar, lüks otomobilin gösterge panelini güvenliğin gözü önünde çalarak kayıplara karıştı. Şüphelinin rahat tavırları ve hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta site güvenliğinin gözü önünde gösterge paneli hırsızlığı - Tıkla İzle

Olay, dün sabah saat 04.10 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, araçlarıyla siteye doğru yanaşan kimliği belirsiz bir grup şahıs, telleri aşarak otoparka girdikten sonra gözlerine kestirdikleri otomobile doğru yürüdü. Aracın camını kıran şüpheliler, gösterge panelini sökmeye başladı. Bir süre sonra yanlarından geçen sitenin güvenlik görevlisi ise hiçbir müdahalede bulunmadan ilerlemeye devam ederken, dakikalar içerisinde paneli çıkarıp alan hırsızlar, geldikleri araca binerek kayıplara karıştı. Olay sonrası güvenlik görevlisi ile birlikte arabasının yanına gelen araç sahibi ise büyük bir şok yaşarken yaşanan o anlar sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mert Yıldırım - Erdal Can İçelli

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