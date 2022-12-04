Esenyurt'ta site sakinlerinin çilesi: 3 gündür elektrik, su ve doğal gazları yok

Esenyurt'ta 30 katlı bir sitenin elektriği, 7 milyon liraya ulaşan ödenmeyen borçlardan dolayı BEDAŞ ekiplerince kesildi. Su sisteminin de elektriğe bağlı olmasından dolayı dairelerde suların da kesik olduğu öğrenildi. Yine elektrik kesintisi dolayısıyla doğal gazın da olmadığını belirten vatandaşlar, evlerinde soğukta kaldığını ve genç-yaşlı tüm vatandaşın mağduriyet yaşadığını belirtti. Asansörün kullanılamamasından dolayı 30 katlı sitede evlerine gitmenin zorluklarından da bahseden site sakinleri, durumun düzelmesi için yönetime kayyum atanmasını istedi.

Güvenlik site sakinlerine saldırdı

Yaşanan mağduriyetten dolayı site sakinleri, güvenliklere ve yönetime tepki gösterdi. Tepkiler sonrasında güvenlikler ile site sakini arasında tartışma çıktı. Güvenlikler bir site sakinini darp etti. Hastaneye giderek darp raporu alan site sakini güvenliklerden şikayetçi oldu. Yaşanan o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Siteye kayyum atanmasını istiediler

Her kış benzeri durumların yaşandığını belirten Özgün Korkmaz, “Yönetimin 3 milyon TL elektrik borcu vardı ve ödemeyince 7 milyon oldu. Durum böyle olunca ortak alanlardaki elektriğimiz kesildi. Elektriğe bağlı olduğu için suyumuz ve doğal gazımız da kesildi. Bize insanlar borcunu vermiyor dediler ama gerçek değil. Bu süreçte bizden 5 bin TL ek bütçe de istendi, onu da ödedik ama bir şey değişmedi. Geçen kış da aynı durum oldu, bu yıl da aynı şey oldu" dedi. Korkmaz, siteye kayyum atanmasını istedi.

Asansörlerin çalışmaması nedeniyle mağduriyet yaşayan bir site sakini ise, “Ben sağlıkçıyım, evden 1 saat önce çıkmak durumunda kalıyorum. Akşam da yorgun şekilde eve geldiğimde 26 katı çıkarak evime giriyorum. Her beş katta 15 dakika durarak nefesimi topluyorum. Ben hiç değilse sağlıklıyım, ama bazı insanlar yaşlı veya hasta onlar dışarı çıkamıyor” dedi.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli



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