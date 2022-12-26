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Esenyurt'ta şok evlerine baskında yakalanan 6 kişi tutuklandı

Esenyurt'ta şok evlerine baskında yakalanan 6 kişi tutuklandı
Esenyurt'ta şok evlerine baskında yakalanan 6 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt’ta bir sitede kaçak göçmenlerin barındığı 105 şok evine yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 6’sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 26 Aralık'ta Esenyurt'ta şok evlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan F.T, T.E.D, S.T, Ş.K, M.İ, M.G, F.E. ve R.K. isimli şahıslardan F.T. ve T.E.D. sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.T, Ş.K, M.İ, M.G, F.E. ve R.K. isimli şahıslar ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Sadık Kahraman
 

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