Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet saçtılar

Olay, Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Çatışmada Nurettin İnan (31) vurularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri, yaşanan çatışmada 25 ele ateş edildiğini tespit etti. Çatışma anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Erdal Can İçelli