Esenyurt'ta sopalı yol verme kavgası kamerada

Olay geçtiğimiz Cumartesi günü Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında sokaktan geçerken arabamın aynasına çarptın diyerek tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın sonrasında küfürleşen grup birbirlerine sopayla daldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilen üç kişiyi İfadeleri alınmak üzere karakola götürdü. Yaşanan olayda hafif yaralananlar ise hastaneye sevk edildi.

Kadının da arada kaldığı kavga anı güvenlik kamerasında

Yaşanan tartışma ve kavga anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde taraflar kavga etmesi ve sonrasında sopalarla birbirlerini darp etmeleri yer aldı.

Murat Delice