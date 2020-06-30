İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esenyurt'ta sosyal mesafesiz yolculuk: 12 yerine 30 yolcu çıktı

Esenyurt'ta sosyal mesafesiz yolculuk: 12 yerine 30 yolcu çıktı
Esenyurt'ta sosyal mesafesiz yolculuk: 12 yerine 30 yolcu çıktı

Esenyurt’ta polis tarafından yapılan minibüs denetiminde yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kurallarına uyulmadığı görüldü. Denetimlerde bir minibüste 12 yerine 30 yolcu çıktı.

Esenyurt’ta sosyal mesafesiz yolculuk: 12 yerine 30 yolcu çıktı - Tıkla İzle

Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında yolcu sayıları ile ilgili de yeni kurallar getirilmişti. Kurallar çerçevesinde Esenyut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri Mehterçeşme Mahallesinde toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde durdurulan minibüslerde kuralların tam aksine fazla yolcu sayıları dikkat çekti. Durdurulan bir minibüste 12 yerine 30 yolcu çıktı. Minibüs şoförüne fazla yolcu taşımaktan 104 TL para cezası kesildi.

Murat Delice - Furkan Tan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.