Esenyurt'ta taksi durağında silahlı kavga: 2'si ağır 3 yaralı

Olay, Esenyurt Meydanı'nda bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında durak alanı ve yolcu meselesi yüzünden husumet bulunan taksiciler arasında kavga çıktı. Taksi durağına pompalı tüfekle gelen bir grup ile duraktakiler arasında çıkan tartışmada kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Pompalı tüfeği olay yerinde bırakıp kaçtılar

Pompalı tüfekle duraktakilere ateş açan bir şahıs 3 kişiyi yaraladı. Yaşanan olay üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar kaçarken saldırıda kullanılan pompalı tüfeğin ise olay yerinde olduğu görüldü.

Araçların arkasına saklanarak kendilerini korudular

Polis ekipleri olaya ilişkin geniş kapsamlı incelme başlatırken yaşanan silahlı kavga anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde pompalı tüfekli kişinin taksi durağına doğru girdiği görülüyor. Bu sırada çevredeki vatandaşların araç arkalarına saklanarak kendilerini korumaya çalıştıkları görüntülere yansıyor.

Taksiciler arasında silahlı kavga çıkmıştı

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Esneyurt'ta farklı iki taksi durağı arasında da silahlı kavga çıkmıştı. Olayda bir taksici hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayla önceki taksi durağındaki bağlantı olup olmadığı araştırılıyor.

Murat Delice

