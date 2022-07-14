Esenyurt'ta taksici, ücret tartışması yaşadığı yolcuyu tekme tokat dövdü

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Örnek Mahallesi'nde bulunan bir caddede yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi bindiği taksinin şoförü ile ücret konusunda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taksiden inen yolcu, çığlık atarak kaçmaya başladı. Bu sırada taksi şoförü ve bir meslektaşı, kaçan yolcuyu kovalamaya başladı. 2 şoför, yakaladıkları yolcuyu tekme tokat sokak ortasında darp etti. Vatandaşların araya girmesi ile kavga son buldu. Yaşananlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erdal Can İçelli

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