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Esenyurt'ta tekel bayine kurşun yağdırdılar

Esenyurt'ta tekel bayine kurşun yağdırdılar
Esenyurt'ta tekel bayine kurşun yağdırdılar

Esenyurt’ta motosikletli iki saldırgan, cadde üzerinde bulunan bir tekel bayine silahlı saldırı düzenledi. Tabanca ile 7 el ateş eden motosikletli şahıslar kayıplara karıştı. Yaşanan silahlı saldırı anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta tekel bayine kurşun yağdırdılar - Tıkla İzle

Olay, 8 Kasım Pazartesi günü saat 21.30 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde bulunan bir tekel bayiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, motosiklet üzerindeki iki kişi tekel bayine doğru 7 el ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler şans eseri kimseye isabet etmezken, tekel bayinin camlarında mermi delikleri oluştu. Motosikletli şahıslar saldırının ardından kayıplara karışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Olay yeri ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anları tekel bayinin güvenlik kamerasına yansıdı.

“7 el ateş ettiler, 5'i isabet etti”

Dükkanına yapılan silahlı saldırı anlarını anlatan Erhan Ateş, “Akşam saat 21.30 sıralarıydı. Silah sesleri duyduk. Bir anda panik yapıp, dışarı çıktık. Bir vatandaş ‘Sizin dükkana sıktılar' dedi. Motokuryelerdi, kafalarında kasklar vardı. Kaçtı, aşağı doğru gitti. Bir husumetimiz yok, bir şeyimiz yok. 12 senedir bu dükkanı çalıştırıyoruz. İlk defa böyle bir şey yaşandı. Yaralanma da yok. 7 el ateş ettiler, 5'i isabet etmiş. Birine denk gelse iyi olmazdı” dedi.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli

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