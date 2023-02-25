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Esenyurt'ta tekme tokat yol verme kavgası

Esenyurt'ta tekme tokat yol verme kavgası
Esenyurt'ta tekme tokat yol verme kavgası

Esenyurt’ta bir minibüs şoförü ile araç sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırırken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta tekme tokat yol verme kavgası - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre bir minibüs şoförü ile araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa süre sonra araçlarından inen taraflar, çevredeki vatandaşların müdahalelerine aldırmadan birbirlerine saldırdı. Uzun süre trafiğin akmasına da engel olan şahıslar, korna seslerine de aldırmadı. Yaşanan yol verme kavgası ise saniye saniye çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli

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