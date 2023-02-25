Esenyurt'ta tekme tokat yol verme kavgası

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre bir minibüs şoförü ile araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa süre sonra araçlarından inen taraflar, çevredeki vatandaşların müdahalelerine aldırmadan birbirlerine saldırdı. Uzun süre trafiğin akmasına da engel olan şahıslar, korna seslerine de aldırmadı. Yaşanan yol verme kavgası ise saniye saniye çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli

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