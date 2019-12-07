Esenyurt'ta TEM bağlantı yolunda feci kaza: 1 ağır yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolu Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 39 SG 382 plakalı motosiklet sürücüsü genç ve arkasındaki kişi bağlantı yolu üzerinde seyir halindeyken motosikletli genç henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yine aynı şeritte giden bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yerde birkaç metre sürüklendi ve parçalandı. Plakası alınamayan tır ise olay yerinden kaçtı. Durumu ağır olan genç olay yerinden geçen ambulans ile yakında bulunan bir özel hastaneye sevk edildi. Burada ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü devlet hastanesine sevk edildi. Motosikletin arkasında olduğu söylenilen kişinin ise durumunun iyi olduğu söylenildi.

Ayakkabıları yola fırladı

Olay yerine gelen trafik ve devriye ekipleri ise kazayla ilgili rapor tuttu. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü gencin ayakkabıları ise yol kenarına fırladı. Bir süre durma noktasına gelen trafik, çekicinin motosikleti yoldan kaldırması ile normal seyrine döndü. Kazayı gören bir vatandaş ise yaşananları anlatarak, "Motosiklet tıra arkadan çarptı. Gencin durumu ağırdı" dedi.

Murat Delice

