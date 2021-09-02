Esenyurt'ta TikTok fenomenlerine laf attılar, sopayla dayak yediler

Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen TikTok fenomenlerine iki kişi laf atınca aralarında tartışma başladı.

İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışmada TikTok fenomenleri tartıştıkları şahıslara demir sopa, tekme ve yumrukla saldırdı. Yaşanan kavga bir süre sonra çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle son bulurken kavga sırasında TikTok fenomenlerinin "Biz sokakta rahat yürüyemeyecek miyiz?" ve "Sen bizi tanıyor musun?" gibi sözleri ise dikkat çekti. Yaşanan o sopa, tekme ve yumruklu kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.



Hakan Polat - Erdal Can İçelli

