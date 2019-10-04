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Esenyurt'ta toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Esenyurt'ta toprak altında kalan işçi kurtarıldı
Esenyurt'ta toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Esenyurt'ta sokakta alt yapı çalışması sırasında bir işçinin üzerine toprak göçtü. Kilolarca ağırlıktaki toprağın altında kalan işçi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Merkez Mahallesi 1211'inci sokakta yaşandı. Sokakta alt yapı için kazılan çukurda çalışma yapan işçinin üzerine bir anda toprak göçtü. Toprak altında kalan işçinin yardım çığlıklarına koşan vatandaşlar ve diğer işçiler itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri işçiyi yaklaşık yarım saatlik bir çalışma ile kurtardı. Üzerine göçen toprak nedeniyle yaralanan işçi 112 sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. İşçinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Murat Delice

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