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Esenyurt'ta üç arabaya çarpan alkollü sürücü ışıklarda uyuyakaldı

Esenyurt'ta üç arabaya çarpan alkollü sürücü ışıklarda uyuyakaldı
Esenyurt'ta üç arabaya çarpan alkollü sürücü ışıklarda uyuyakaldı

Esenyurt’ta alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı. Hızla gelen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip önce park halindeki üç araca sonrasında ise kaldırıma çarptı. Durmayıp yoluna devam eden alkollü sürücü 100 metre ilerideki trafik lambası kırmızı yanınca ışıkta uyuyakaldı. Yaşanan kaza anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta üç arabaya çarpan alkollü sürücü ışıklarda uyuyakaldı - Tıkla İzle

Olay, önceki gece 23.45 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu öğrenilen şahıs, yüksek hızda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce üç arabaya çaptı, sonrasında ise kaldırıma çarptı. Kaza sonrasında durmayıp yoluna devam eden alkollü sürücü 100 metre ilerideki kırmızı yanan trafik lambasında durunca uyuyakaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler şahsı gözaltına alırken, yaşanan o kaza anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Hakan Polat - Erdal Can İçelli
 

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