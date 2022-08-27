Esenyurt'ta vatandaşın korkulu rüyası haline gelen hırsızlık çetesi yakalandı

Esenyurt'ta vatandaşın korkulu rüyası haline gelen “Esencılıs Fareleri” son olarak çaldıkları bir araçla kaza yapmış ve kayıplara karışmıştı. 17'si evden hırsızlık, 1'i ise otomobil hırsızlığı olmak üzere toplam 18 ayrı suçtan aranan şahıslar, Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinden kaçamadı. Hırsızları yakalanmak için harekete geçen polis ekipleri, yüzlerce saat güvenlik kamerası ve saha çalışmalarının ardından 2'si çocuk 4 şahsı, kıs kıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin arından şahısların emniyete götürülmesi beklenirken, hırsızların güvenlik kameralarına yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli

